181,00 €

Creata in collaborazione con un mito della moda street come Jerry Lorenzo e il suo brand Fear of God, Nike Air Fear of God Raid combina l'eleganza dello streetwear di lusso con un design ispirato al modello Air Raid originale del 1993, una scarpa da basket outdoor. La tomaia in pelle e tessuto garantisce un look elegante e una morbidezza straordinaria, mentre la tecnologia Nike Air offre un'ammortizzazione reattiva.