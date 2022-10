353,00 €

Create in collaborazione con il fashion designer Jerry Lorenzo di Fear of God, le scarpe da basket Nike Air Fear of God uniscono solide prestazioni allo stile sportivo dello streetwear di lusso. Tra le file della Fear of God Collection di Lorenzo, Air FOG1 è pronta a scendere in campo con tomaia in suede e mesh, ammortizzazione Zoom Air e una varietà di lacci.