Le rane sono anfibi: ciò significa che, a differenza degli umani, possono vivere sia in acqua che sulla terraferma. Ma, se indossi la scarpa da trekking ACG AO, anch'essa anfibia, neanche tu dovrai temere l'acqua.

Questa incredibile scarpa da trekking estiva vanta un design innovativo, ideato per poterla completamente immergere in acqua e poi riportarla all'asciutto senza alcuna conseguenza. AO contiene anche gli elementi indispensabili di una scarpa da trekking per tutto il giorno, come l'unità Zoom Air nel tallone, che offre ammortizzazione, un sistema di allacciatura rapida, coperto da una tasca in mesh per eliminare ogni possibile inconveniente e il rinforzo Trailframe, che protegge il piede dalla pressione irregolare della roccia.

Come riesce a passare dall'acqua alla terra senza che sia poi necessario farla asciugare? Se guardi attentamente, vedrai dei piccoli fori nell'intersuola, che hanno il compito di drenare, a ogni passo, l'acqua in eccesso. Un sistema semplice, parte dell'ecosistema All Conditions Gear. E quando diciamo "tutte le condizioni" intendiamo "TUTTE le condizioni".