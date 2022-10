The Paris Department faceva parte di una serie di eventi organizzati in varie località del mondo per celebrare la creatività attraverso le lenti del design Air Max di Nike. La giornata di lezioni e workshop, condotta dai designer Nike e dai partner del brand, aveva l'obiettivo di ispirare le generazioni emergenti di creativi parigini.



Ai partecipanti è stata offerta la possibilità di lavorare a un proprio concept di design per Air Max e di vedere contestualmente realizzate le loro idee grazie ai materiali e agli strumenti messi a loro disposizione.



In questo episodio di Access All Areas, Lou Matheron, vincitrice di Paris On Air 2018, ci porta dietro le quinte di questo evento esclusivo.