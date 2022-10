The London Department

Armati di istruzioni su come raccontare le proprie storie, gli studenti hanno imparato come trasformare le fibre in tessuto, tessere e intrecciare diversi design, creare sfumature con la tinta, e infine ricoprire i lacci finiti grazie a una pistola ad aria calda.

Per questi studenti di 17 anni, l'ispirazione è nata in diversi modi. Per Hannah e Reynold si è trattato, rispettivamente, di cieli assolati e di albe. Robinson si è ispirato alla sua città in notturna, con il suo cielo scuro e le sue luci, mentre il vivace quartiere multiculturale di Agape l'ha spinta a utilizzare colori più accesi. Altri si sono ispirati a oggetti più vicini, come Jay, che ha preso ispirazione dalle Air Max 90 Off-White che indossava in quel momento.