The Berlin Department è un vero e proprio percorso formativo sul design: lezioni e workshop tenuti dai designer NIKE e dagli amici del brand. L'obiettivo dell'esperienza NIKE ON AIR è offrire supporto alla giovane comunità di design di Berlino. I partecipanti hanno potuto apprendere informazioni preziose dal Nike Global Design Team e dagli amici del brand, per poi passare alla pratica con il workshop ON AIR, creando, realizzando ed elaborando i propri concetti di sneakers. Questo episodio di Access All Areas ti porta dietro le quinte per uno sguardo in esclusiva a quanto accaduto a Berlino.