Jordan Legacy 312 è innegabilmente la creazione di una persona originaria di Chicago, poiché rappresenta l'evoluzione del brand e allo stesso tempo il rispetto per il passato. Come tocco finale, l'etichetta "Just Don" è cucita sulla linguetta nelle colorazioni del lancio, a rimarcare il profondo rapporto tra Don, la scarpa, la città e la leggenda Jordan. "Ammetto che mi emoziono quando penso al mio legame con questo brand" aggiunge Don. "Sono solo un ragazzo di Chicago che adesso lavora con Jordan. È un onore. Non fermiamoci".