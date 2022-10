Inside the Vault

Realizzato dai cestisti per i cestisti, Quai 54 è una tappa fondamentale delle estati parigine dal 2003. Il brand Jordan è stato ufficialmente coinvolto nel torneo nel 2007, una partnership rivoluzionaria non solo perché è stata la prima collaborazione di Jordan con una qualsiasi realtà al di fuori degli Stati Uniti, ma anche perché è stata la prima volta in assoluto in cui il marchio si è associato a un torneo di streetball.



Quai 54 continua a giocare un ruolo importante per la comunità del basket e la cultura metropolitana di Parigi, rendendo sempre omaggio, con orgoglio, alle sue origini africane.



Thibaut de Longeville, uno dei creatori dell'evento, condivide di seguito alcuni dettagli sulle precedenti collezioni Jordan x Quai 54.