Back to SearchNike Store Tlv Port (Partnered)Opening Soon • Opens at 9:30 amNamal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Get DirectionsStore HoursSun - Thu: 10:00 am - 9:30 pmFri: 9:30 am - 9:00 pmSat: 10:00 am - 10:00 pmNearby StoresStore DirectoryNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOpen • Closes at 8:00 pmNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpen • Closes at 3:00 pmNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOpening Soon • Opens at 9:30 am