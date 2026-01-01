Back to SearchNike Store Azrieli (Partnered)Closing Soon • Closes at 10:00 pmDerech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Get DirectionsStore HoursSun - Thu: 9:30 am - 10:00 pmFri: 9:30 am - 3:00 pmSat: 10:00 am - 11:00 pmServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILClosing Soon • Closes at 10:00 pmNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILClosed • Opens Tomorrow at 8:00 amNike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILClosing Soon • Closes at 9:30 pm