A Nike 1997-es katalógusainak felhasználásával a 90-es évek második felének legnépszerűbb kosárlabdacipőit és ruházati termékeit mutatjuk be. Olyan sziluettek jelennek meg, mint a Jordan márkához tartozó Air Jordan XII és Air Jumpman Pro, valamint a Nike kosárlabdás kínálatából az Air Bakin, az Air Zoom Flight Five és az Air Rise Uptempo. Ebben az ajánlatban a Jordan márka és a Nike Basketball 1997-es kollekciójának ruházati termékei is megjelennek.