A Dunk pályafutását eredetileg a főiskolák parkettapadlóin kezdte, jóval azelőtt mielőtt utcai ikonként és gördeszkás alapcipőként megalapozta volna hírnevét. Kinézete hatalmas feltünést keltett 1985-ös debütálásakor, amikor egy főiskolai sportcsapatok számára tervezett, színekkel összekoordinált termékekből álló kollekcióban előszőr került a polcokra. Most ezek közül a nagyra tartott csapatszínekből hozunk vissza egy maroknyi mennyiséget a modell 35. évfordulójának alkalmából. A jelenlegi kiadás egy semleges fehér bőrfelsőrészt kombinál lángoló narancs rátétekkel. Szerezd be a klasszikus sziluett mostani menő változatát, és légy te is része a cipőtörténelemnek!