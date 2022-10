109,99 EUR

Az eredetileg a pályára tervezett Dunk idővel az utcákat is meghódította – és ahogy a mondás tartja, a többi már történelem. Több mint 35 évvel a megjelenése után a sziluett még mindig a merész, dacos stílust képviseli, továbbra is népszerű megjelenést nyújtva a sportcsapatoknak a pályán és azon kívül is.

Az eredeti főiskolai kosaras modell most szezonális színblokkolással és prémium anyagokkal tér vissza. A modell nem gyümölcsből készült, de az íze visszahozza azoknak a hűvös őszi napoknak az emlékét, amikor mindenhol körülöttünk színt váltanak a levelek. Ezt a cipőt a saját stílusodra szabni ugyanolyan édes lesz.