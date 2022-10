A cipő minden eleme áthelyezhető a viselője ízlése szerint. Az elasztikus felsőrész pántja többféleképpen is rögzíthető, a cipőhöz három, különféle színskálájú Swoosh és egy csavarhúzó is jár. Az Air VaporMax Plus „Paris Works in Progress” cipőt a kedvenc stílusaidnak megfelelően úgy alakíthatod, ahogy neked tetszik.