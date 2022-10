FPAR úgy tekint a ruhákra, például a pólókra, mint a „médiára”, és a média kirablása az egyik módja annak, hogy kifejezzék kreativitásukat. Ez a megközelítés nyilvánvaló az FPAR Dunk minden részletében. A Swoosh-on a „Don’t follow me” (Ne kövess) (bal oldalon) és az „I’m lost too” (Én is elvesztem) (jobb oldalon) üzenet szerepel, míg a cipő nyelvének hátulján a „Trust No One” (Ne bízz senkiben) szöveg látható. Ezek a szavak Nishiyama filozófiáját tükrözik: „Nincs előre megszabott irány, ahová tartanod kell; rájössz, hogy merre szeretnél menni, és ez a saját utaddá válik – mint mindenki más esetében.” Ez nemcsak a saját, hanem a deszkások nézeteit is képviseli világszerte.