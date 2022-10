A Quai 54 mindenek előtt az összetartozásról szól, amely könnyen tetten is érhető akár a lelátón, akár a pályán, az Air Jordan VIII „Quai 54” pedig kiválóan megtestesíti ezt a szellemet.

„Több mint tíz nemzet játékosai játszottak már a tornán: Franciaország, az Egyesült Államok, Spanyolország, Németország, az Egyesült Királyság, Lengyelország, Oroszország, Brazília, Japán, Kína, és még sok más. A sportolókkal, az előadóművészekkel, a nemzetközi díszvendégekkel és a Quai 54 családdal együtt minden kontinens, bőrszín, hitvallás és az élet minden területe képviselteti magát a Quai 54-en, osztozva a sport, a zene, a divat és a kultúra iránti szenvedélyben. Ez az összetartozás a legerősebb értékünk, amelyet ki is szerettünk volna fejezni a cipő különböző dizájnelemeivel. Jelenleg komoly félelem és rasszizmus tapasztalható Európában, mindeközben a Quai 54 az elmúlt 15 év során a multikulturális identitás erős jelképévé vált, amire nagyon büszkék vagyunk. Szeretnénk a továbbiakban is megtenni, ami tőlünk telik, hogy megmutassuk, hogy tudunk együtt játszani és együtt élni.

”