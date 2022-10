Az ár nem elérhető

Ez a kiadás Virgil Abloh Off-White™ márkájának jellegzetes megjelenésével látja el a Nike leginnovatívabb futósziluettjeinek egyikét. A világ leggyorsabb futóinak a visszajelzése, valamint az első versenycipőnk, a Nike Air Zoom Alphafly NEXT% tapasztalatai alapján készítettük a Tempo NEXT% cipőt. A belső talprésznél lévő Nike ZoomX habszivaccsal energiavisszanyerést ad minden lépésnél, míg a látható Zoom Air egység ruganyosabbá teszi az utad.

Most újraterveztük a dizájnt, valamint leegyszerűsített elemekkel és kézműves hangulatot árasztó grafikákkal tettük teljessé. A prototípusok és futók által ihletett gumis, szöges külső talp a pályán tartott versenynapot idézi. Klasszikus Off-White™ stílusban a cipő technológiája feltűnő szövegeket, valamint részletes termékinformációkat vonultat fel az oldalsó rész közepén.