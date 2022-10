A dzsungel csendesnek tűnik a nagyvároshoz képest, de az Air VaporMax Flyknit Utility modell túljut mindenen, amit a városi forgatag tartogat a számodra. Háromnegyedes, középmagas szára fokozott tartást biztosít, a forradalmian új, saroktól lábujjhegyig tartó Air párnázása mellett pedig behúzóval ellátott fűzővel és párnázott szivacsos középtalppal is büszkélkedik. Most holdrészecske színösszeállításban, perzsa ibolya színrátéttel is kapható.