169,99 EUR

Az erdeti sziluett éppen az új évezred előtt mutatkozott be. A sziluett forradalmi innovációval készült, és egy korát megelőző esztétikai megjelenéssel tökéletesítette a teljesítménynövelést. Most a dizájn a klasszikus vonások felfrissített változatával tér vissza. A Tuned Airrel és a figyelemfelkeltő, színjátszó felülettel felszerelt dizájn a múltba nyúl vissza, miközben továbbra is biztosítja az előretekintő hangulatot is.