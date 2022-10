Skepta újító szövegeivel és végtelen kreativitásával végérvényesen letette névjegyét a zenében Londonban és azon túl is – azzal pedig, hogy néhány ikonikus Air Max dizájnt saját stílusával látott el, a cipők világára egyaránt nagy hatással volt. Legújabb együttműködése a sportcipők történelmének virágkorából származó egyik nagyra becsült stílust, az Air Max Tailwind V-t értelmezi újra.



Ehhez az Sk Air kiadáshoz Skepta a természet világából merített ihletet. Alapját a kreatív újjászületés – pillangók és metamorfózis által képviselt – koncepciója adja, Skepta dizájnja pedig olyan mintát használ, amelyen a szublimált pillangószárnyakat az Air Max Tailwind V Plus ihlette strukturális fekete háló veszi körül. A cipő az Sk Shox modelltől kölcsönzi merész króm díszítőelemeit, míg a sarokrész visszafogottan színjátszós megjelenése Skepta 2019-es Ignorance Is Bliss albumának termografikus borítója előtt tiszteleg.