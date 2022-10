Kétszer is meg kell nézned? Nem, nem optikai csalódásról van szó. Valóban a 97-es felsőrészének és a látható Air Max Plus egységnek a kombinációját látod. Egy újabb lenyűgöző darabbal gazdagítja a sportcipőcsaládot, amely nem fél a kreatív újításoktól. Most elegáns smaragd és juharbarna színskálával kapható.