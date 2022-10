Tavaly Jasmine Lasode több száz pályázót megelőzve lett a 2018-as Nike: On Air londoni versenyének királynője. A versenyben helyiek pályázhattak olyan edzőcipőtervekkel, amelyeket saját közösségük ihletett. A győztes pályázók lehetőséget kaptak, hogy a Nike-val együttműködve megvalósítsák megálmodott terveiket.



Jasmine cipője hamarosan a boltok polcaira kerül, és ebből az alkalomból megosztja velünk az Air Max 97 „London Summer of Love” történetét, amelyet a szerelem ihletett.



A tavalyi évet az Air Max 97 megalkotásával töltötted. Milyen érzés tudni, hogy végre elkészült, és hamarosan meghódítja az utcákat?



„Nagy öröm ez számomra, hiszen ez idáig csak én viseltem. Szuperizgalmas érzés, hogy új életre kel, és hogy láthatom, hogy mások is viselik.”