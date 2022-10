A szögtől függően ránézésre ez az AM95 két klasszikus Air Max-színösszeállításból is ihletet merít, vagy pedig egy modern, a légpárnán lévő több színű stílussal díszített monokróm keveréknek látszik. Vagy oltsd le a villanyt, és kapcsold be a cipő fényeit, hogy láthatóvá váljanak a nyelven és a saroknál elhelyezett fényvisszaverő elemek, amelyek a sötétben is jó láthatóságot biztosítanak! Bárhogy is nézel rá, ez az Osztott stílus-színösszeállítás ezen az ikonikus Air Max sziluetten mutat a legjobban!