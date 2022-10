159,99 EUR

Az Air Max 90 mindig is Moszkva szubkultúrájának, graffitis művészeinek, rappereinek és focirajongóinak szinonímája volt a korai 2000-es évektől. És most legújabb megtestesülése, az Air Max 90 „Moszkva" hű marad gyökereihez, miközben tiszteleg Oroszország leggyorsabb városának DNS-e előtt.

Akár az idei AM90 Recraft sziluettje, az Air Max 90 „Moszkva" is felvonultatja a retró darab laposabb profilját, egy központi varrást és egy módosított Swoosht a kissé alacsonyabb sárvédővel, a dinamikusabb megjelenésért. A füstszürke a főváros felejthetetlen építészetére emlékeztet, az ezüstös elemek pedig futurisztikus hangulatot adnak. Az ikonikus infravörös és lézerkék színek először alkotnak párt, hogy megtestesítsék Moszkva autóinak és vonatainak villogó fényeit, valamint az aluljárók feliratait és a neon óriásplakátokat. A sárvédőn lévő dombornyomott „sebesség" és „város" feliratokkal a cipő igazán moszkvai lesz - mindez prémium bőrrátétekkel, tükröződő cipőfejjel és szárral áll össze, hogy ragyogjon a hosszú éjszakákon is.