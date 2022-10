A világ egyik legismertebb szlogenje 1988-ban született. A fitnesz és a bátorság előtt tisztelgő jelmondat azóta a világ minden pontján arra ösztönzi a sportolókat, hogy gyorsabban fussanak, magasabbra ugorjanak, és kihozzák magukból azt, amit ők sem tartottak lehetségesnek, bármilyen akadály is kerüljön az útjukba.



A szlogen idén lesz 30 éves.



Az évforduló alkalmából a Just Do It kollekcióba tartozó, különleges Air Max 1 modellt az 1988-as szlogen eredeti betűtípusa és grafikája díszíti. A cipőhöz emellett egy gumi kulcstartó is tartozik, amelyet a szintén 88-ban megjelent és azóta legendássá vált poszter ihletett.