189,99 EUR

MJ-nek kosárlabdáról baseballra kellett váltania, amikor az Air Jordan 9 1993-ban a boltok polcaira került, de a Tinker Hatfield által tervezett stílus még így is nagyon ütős volt a magas szárral, valamint az egyedi, kevert anyagú sárvédővel és felsőrésszel. Most a Jordan márka visszahozza a stílust „Chile Red” kivitelben – nem kell extra szószt kérni erre a teljesen chilipiros, steppelt, varrott felsőrészre, lakkbőr sárvédőre és fényes középtalpra. Elég csípős ahhoz, hogy önmagában is megállja a helyét, és ez a hagyomány ihlette AJ9 színskála bizonyíték arra, hogy a játéknak valójában soha nem lesz vége.

Cikkszám: CT8019-600