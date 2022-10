Azután, hogy szembetűnően egzotikus anyagokkal és látható Air egységgel dobták fel az előző modellt, az Air Jordan IV kialakításánál még ennél is tovább mentek: még több látható technológiát alkalmaztak. A hálós panelek, a tartást biztosító „szárnyak” és az újratervezett fűzőrögzítők a kényelem új szintjét hozták el, miközben az eredeti változathoz is hűek maradtak. A profi kosárlabdás gyökerek ellenére a cipő a hétköznapi stílus kedvelőinek szívét is bizonyosan megdobogtatja. A legújabb színskála fekete/egyetemi piros–teniszpályalila változatban érkezik.