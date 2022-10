190,00 EUR

Az Air Jordan 3 világszerte továbbra is minden idők kedvenc sziluettje marad. Annak ellenére, hogy eddig bámulatosan hatalmas anyag- és színkínálatban került a polcokra, olyan változatok is készültek belőle, melyeket más kiadásokkal szemben csak nehezen tudunk nyomon követni. Ilyenek a játékosoknak tervezett exkluzív kiadásoknak (PE-kiadások) többsége is, melyeket egy maroknyi számú, márkaszponzorált egyetemnél a sportolóknak szoktak ajándékozni. Ez a mostani változat az MJ egykori iskolájának sportolói számára készített különleges kiadás előtt tiszteleg és bátorkék részletekkel kiegészített fehér színben érkezik. Az elefántminta és a talpbetétbe varrt címke az utat előkészítő MJ előtt tiszteleg.