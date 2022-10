Az Air Jordan XI régóta a fénylő lakkbőrről ismert. A modern időkre és mindennapi viseletre tervezett, időtlen Air Jordan cipő most teljes nubukbőrrel és ballisztikus hálós borítással lép be a prémium divat világába. Az Air Jordan XI új színskálát is hoz árnyalt platina, vitorlavászon és egyetemi piros színekkel.