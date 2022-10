1985-ben az Air Jordan I modellt kora leginnovatívabb és legjobb anyagaiból alkották meg. Az ikon örökre beírta magát a cipőtörténelembe, miközben az Air Jordan termékvonal továbbra is az elődei nyomdokaiban járva fejlődött. Immár három évtizeddel később az Air Jordan I a teljes Nike Flyknit szerkezettel és a klasszikus Nike Air párnázással megfelel napjaink elvárásainak is. Az Air Jordan I hagyományát ünneplő, új megjelenéssel büszkélkedő dizájn minőségi bőr Swoosh-sal és cipőnyelvvel készül, emellett Nike Air márkajelzés is található a cipőnyelven és a talpbetéten.