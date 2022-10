150,00 EUR

A Jordan márka a Spider-Man: Into the Spider-Verse kiadását ünnepli a különleges kiadású Air Jordan 1 Retro High OG „Origin Story” cipővel. A filmben a Miles Morales által viselt párt idéző AJ1 csavart visz a klasszikus színskálába. Morales karakteréhez hasonlóan az AJ1 is arról ismert, hogy eltér a megszokottól. A maszkhoz hasonlóan az AJ1 cipőt is hordhatja bárki, és hatalommal ruházza fel viselőjét.

© & TM 2018 MARVEL. © 2018 SPAI. Minden jog fenntartva.