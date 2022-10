159,99 EUR

Ez az a fajta ritka sportcipő, amely megfelel a „hármas szabálynak” – néha három elme jobb, mint egy. A Jordan márka, Travis Scott és Hirosi Fudzsivara Fragment dizájnja esetében három lángelme jött össze, hogy közöset alkossanak, méghozzá nem is egy akármilyen Air Jordan, hanem az imádott Air Jordan 1 kapcsán, amely modellt a houstoni rapper és a japán tervező is már alapul vett a korábbi Jordan márkával közös projektek során.

Az Air Jordan 1 Low színskálája ismerős színblokkolt sémákkal érkezik, de olyan különleges stílusban, amelyet csak Scott és Fudzsivara álmodhattak meg. A bejáratott megjelenésű középtalp és a vitorlavászon fűzők mellett friss katonai kék borítja díszíti a sarokrészt, a szárat és a talpbetétet, ezzel új ízt adva a klasszikus dizájnnak. A vitorlavászon, egyébként fordított Swoosh-ból, a mára Scott Air Jordan 1-okhoz tervezett dizájnjainak védjegye kapcsán sem esik le későn senkinek, hogy miről van szó.

De ha bárki megbámulna az utcán, miközben ez a közös dizájnként alkotott darab van a lábadon, akkor tudni fogják, hogy ki a tettes: Cactus Jack és a Fragment Design logója a bal és a jobb sarokra is rákerült, modern ismertetőjelet hagyva ezen az idő próbáját már kiállt sziluetten.

SKU: DM7866-140