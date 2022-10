A már néhányszor megjelent Air Huarache cipő több mint két évtizeddel később is mindent belead. Legújabb változata most klasszikus fehér, lila és fekete színösszeállításban hozza az eredeti, ikonikussá vált stílust. A bőr rátéteket a lábfejet körülölelő rugalmas neoprén béléssel kombinálja. A jól ismert sarokrögzítő rész fokozza a kényelmes szabást, így biztosítva az ünnepelt Huarache érzést. Az eredetileg futáshoz tervezett cipő dizájnja odavonzza a tekintet, és az utcán is, ahol mindenki láthatja, a divatos megjelenés szerves része.