119,99 EUR

A New York City-beli sportcipőkultúra gyakran ünnepel klasszikus stílusokat új módokon, és ez az Air Force 1 „NYC” is ezt képviseli. A klasszikus, triplafehér felsőrésszel, fémes ezüst ékköves Swoosh-okkal és az eredeti formájával ez a különleges kiadású „NYC” Air Force 1 Mid Jewel a várost, annak gazdag sporthagyományait és a sportcipők iránt rajongó New York-iakat ünnepli. Mielőtt magadra kapod, hogy elindulj vele a városba, nézz rá a gumis külső talpra, ha útbaigazításra van szükséged: ezzel a cipővel a lábadon mindig tudod, hogyan juss el a külvárosba!

SKU: DH5622-100