250,00 EUR

Az All For One középpontjában a viszonzás hagyománya áll – az eredeti Air Force 1 nemzedékről nemzedékre került átadásra. Ennek a hagyománynak a tiszteletére a CLOT társalapítója, Edison Chen társult a Nike-val, hogy létrehozzák az Air Force 1 CLOT-ot.



Három dinamika inspirálta a színskálát – növekedés, tisztelet és viszonzás. Az egyedülálló dizájn mintás anyagból készült, amely szétszedve egy másodlagos dizájnt tesz láthatóvá – amely a felfedezetlen kreativitás gondolatát tükrözi.



Idős állampolgárként a sanghaji kreatív közösségben, Edison arra koncentrál, hogy az ismereteket átadja a következő generációnak, és ösztönözze őket rejtett tehetségeik feltárására.