Az Air Force 1 1982-ben mutatta be a Nike Airt a parketten. A Bruce Kilgore-féle dizájn az elkövetkező évtizedekben is népszerűségnek örvendett a pályán, és a játékon túlmutatva kulturális ikonná nőtte ki magát. A pályán és a hétköznapokban is kivívott státuszát ünneplő Air Force 1 Low most egy megdöbbentően hatásos felülettel érkezik, mivel teljes egészében Nike Air logó borítja.