New York városának fényes utcái inspirálták az Air Foamposite One cipőt, mely most új, merész és krómszínű kialakításban tér vissza. A kiemelkedő forma rendelkezik ugyanazzal a strapabíró megjelenéssel, melynek köszönhetően egy pályára szánt kísérleti cipőből egy ikonná nőtte ki magát.