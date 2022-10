350,00 EUR

A Fear of God alapítójával, Jerry Lorenzo divattervezővel való együttműködésből született Nike Air Fear of God kosárlabdacipőben a jól bevált, teljesítményfokozó tulajdonságok találkoznak a luxusminőségű utcai viselet sportos és laza stílusával. A Nike x Fear of God kollekció a játékosok teljes útját mutatja be az utcától a pályáig, és a folyosótól a meccs utáni interjúig.