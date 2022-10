A Paris Department egyike volt annak a világszerte megrendezett eseménysorozatnak, amely a kreativitást a Nike Air Max dizájnok lencséjén keresztül ünnepelte. A tanfolyamokból és workshopokból álló napot a Nike tervezői és a márka barátai vezették azzal a céllal, hogy inspirálják a párizsi alkotók új generációját.



A résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy saját Air Max dizájnjuk koncepcióján dolgozzanak, majd vizuálisan meg is jelenítsék ötleteiket ott a helyszínen a rendelkezésre álló anyagok és eszközök felhasználásával.



Az Access All Areas legújabb epizódjában Lou Matheron, a Paris On Air 2018-as győztese mutatja be ezt az exkluzív eseményt a kulisszák mögül.