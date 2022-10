A Berlin Department egy tervezöi tanterv: osztályok, műhelyek, amelyeket a NIKE tervezők és a márka barátai tartanak. A NIKE ON AIR élmény célja a berlini fiatal tervezői közösség támogatása. A résztvevők tanácsokat hallgattak meg a Nike Global tervezői csapattől és a márka barátaitól, és bekapcsolódtak a külünböző lépésekbe az ON AIR műhelyében - saját sportcipő-koncepcióik megalkotásába, elkészítésébe és kitervelésébe. Az Access All Areas jelen epizódja bevisz téged a színfalak mögé, hogy exkluzív pillantást vethess arra, hogy mi történt Berlinben.