Inside the Vault

A kosarasoktól kosarasoknak létrehozott Quai 54 a párizsi nyár egyik meghatározó eleme 2003 óta. A Jordan márka 2007-ben csatlakozott hivatalosan a bajnoksághoz, amely forradalmi partnerséget jelentett. Nemcsak azért, mert ez volt a Jordan márka első partneri kapcsolata az USA-n kívül, hanem azért is, mert ez volt az első alkalom, hogy a márka streetballversenyen jelent meg.



A Quai 54 azóta is meghatározó szerepet játszik a kosaras közösségben és Párizs városi kultúrájában, mindig büszkén tisztelegve afrikai eredete előtt.



Thibaut de Longeville, az esemény egyik megalkotója most megoszt velünk néhány részletet az eddigi Jordan x Quai 54 kollekciókról.