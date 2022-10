Amint azt korábban, a London Dunknál is tette, az SB csapata előre jelezte, hogy a White Dunk show legutolsó állomása New York lesz, és a megnyitóra egy cipőt is készítettek. Ezúttal a Staple Design és a Reed Space tulajdonosa, Jeff Ng segítségét kérték. A Temze és London kapcsolatára építve Jeff úgy érezte, hogy semmi sem szimbolizálhatná New York City-t jobban, mint egy galamb. A White Dunk show végül nem jutott el NYC-be, de amikor Jeff végül eladásra kínálta a cipőit a Reed Space-nél 2005-ben, szinte lázadás tört ki a sorban álló vásárlók között. A rendőrség kiment a helyszínre, a New York Post cikket írt az esetről, az SB Dunk mánia pedig végül szélesebb körben is népszerűvé vált. Az SB Dunk időtálló örökségével kapcsolatos további információkért keresd fel a nike.com/sbdunk oldalt.