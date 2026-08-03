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ACG Radical AirFlow NXT Men's Dri-FIT Long-Sleeve Trail-Running Top - White/Anthracite

Recycled Materials

ACG Radical AirFlow NXT

Men's Dri-FIT Long-Sleeve Trail-Running Top

149,99 €
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This product is excluded from site promotions and discounts.

Radical AirFlow is a wildly ambitious fabric centered on cranking up the A/C. Built to maximise the Radical AirFlow innovation, the long-sleeve, race-ready top is designed to allow more air to flow directly to your skin as you push pace. Worn and tested by elite ACG Trail -Running athletes, Radical AirFlow produced peak results. Your turn to feel the chill.


  • Colour Shown: White/Anthracite
  • Style: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

REVOLUTIONARY INNOVATION FOR ATHLETES IN MOTION.

Radical AirFlow is a wildly ambitious fabric centered on cranking up the A/C. Built to maximise the Radical AirFlow innovation, the long-sleeve, race-ready top is designed to allow more air to flow directly to your skin as you push pace. Worn and tested by elite ACG Trail -Running athletes, Radical AirFlow produced peak results. Your turn to feel the chill.

Radical Innovation

Radical AirFlow features an extremely breathable, open-hole construction to help channel more airflow directly to your skin for rapid sweat evaporation while you move. Engineered air ducts are designed to accelerate airflow to help maximise your body's natural cooling mechanisms.

Radical Construction

Ultra-versatile and built for superior mobility and cooling, the soft, open-hole knit fabric throughout the garment features engineered air ducts in high-heat, high-chafe zones—designed to help you stay cool and comfy for all the miles ahead.

Radical Testing

As one of the largest field test initiatives in Nike Running history, members of the All Conditions Racing Department (ACRD) tested the prototype throughout the 2025 elite season. Nike designers tracked feedback from in-race and lab testing to refine the garment. Elite trail runner and ACRD athlete, Caleb Olson wore his prototype en route to winning a grueling 2025 100-mile endurance run, clocking the second-fastest course time in the race's history.

More Benefits

  • Nike Dri-FIT technology moves sweat away from your skin for quicker evaporation, helping you stay dry and comfortable.
  • Ultra-breathable, open-hole knit feels soft and smooth on your body.
  • Fold-over elastic trim helps hold the top in place while you move.

Product details

  • ACG branding on chest
  • All Condition Racing Department (ACRD) branding on back
  • 100% polyester
  • Machine wash
  • Imported
  • Colour Shown: White/Anthracite
  • Style: IQ5848-100

Size & Fit

Delivery & Returns

Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.

Free 30‑day returns, some exclusions apply.

Reviews (8)

4.5 stars

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

ACG Radical AirFlow NXT Men's Dri-FIT Long-Sleeve Trail-Running Top

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

A portable cooling microclimate for very hot trails.

Designed For

Trail Racing

Engineered To

Keep You Cool

Ventilation To

Accelerate Airflow

Features That Perform

  • Very Cool

    Engineered air ducts that accelerate airflow to the skin so it feels like a windstorm strapped to your torso.

  • Athlete Tested

    From Nike Sports Research Lab climate chambers to podium finishes. 50 elite athletes, 1,000 hours of suffer-festing. Measured against all the what-ifs.

  • Race Fit

    Ventilation at arm bend and under arm. Cropped waist for belt accessibility. Sleeve length optimised for watch visibility.

Behind the Design

Caleb Olson

"We tested [Radical AirFlow] in a bunch of different conditions—hot, cold, wet, dry—and fine tuned it to exactly what I thought would be best for [race day]".

Caleb Olson

ACG Athlete, 2025 Western States 100 champion

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