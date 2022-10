1996: το μοντέλο από το οποίο ξεκίνησαν όλα. Ψηλό προφίλ από λουστρίνι με λευκά άκρα, διχτυωτό υλικό Ballistic και ο πάντα κλασικός χρωματικός συνδυασμός σε μαύρο, κόκκινο και λευκό. Την πρώτη φορά, κυκλοφόρησε με δύο διαφορετικά κουτιά: το τυπικό κουτί Nike "Just Do It" και το κλασικό κουτί δύο τεμαχίων Air Jordan.