109,99 €

Τον τελευταίο καιρό, το Dunk έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να τιμηθούν διάφοροι κοινωφελείς σκοποί. Αυτή η ετερόκλητη έκδοση συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία που αναδεικνύουν τα ανθεκτικά υλικά και τον ρόλο τους στην πρωτοποριακή κληρονομιά της Nike. Τα σχέδια παραπέμπουν στις ρίζες της εταιρείας στην Blue Ribbon Sports, καθώς και στα βιομηχανικά σακουλάκια ρυζιού και καφέ που ανακυκλώνονται τακτικά από τις αστικές αγορές για ποικίλες χρήσεις.

Στη γλώσσα, μια μικρή θήκη με φερμουάρ παραπέμπει στις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για ψώνια, ενώ η συνοδευτική ετικέτα έχει επανασχεδιαστεί ώστε να θυμίζει πίνακα διατροφικής δήλωσης. Τέλος, μια συνοδευτική τσάντα για ψώνια αποπνέει σεβασμό προς το περιβάλλον με την απλή φράση "Thank You For Caring!" (Ευχαριστούμε που νοιάζεσαι!).