Στη FPAR βλέπουν τα ρούχα, όπως τα T-Shirt, ως μέσα και η σύνδεση των μέσων είναι ένας από τους τρόπους τους για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Αυτή η προσέγγιση είναι εμφανής σε όλες τις λεπτομέρειες στο FPAR Dunk. Τα μηνύματα "Don’t follow me" [Μην με ακολουθείς] (αριστερά) και "I’m lost too" [Έχω χαθεί κι εγώ] (δεξιά) υπάρχουν πάνω στο σήμα Swoosh, ενώ στο πίσω μέρος της γλώσσας του παπουτσιού υπάρχει κρυμμένη η φράση "Trust No One" (Μην εμπιστεύεσαι κανέναν). Αυτές οι λέξεις εκφράζουν την εξής φιλοσοφία του Nishiyama: "Δεν υπάρχει ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις, εσύ βρίσκεις τον δρόμο όπου θέλεις να πας και αυτός γίνεται το μονοπάτι σου, όπως συμβαίνει με όλους μας". Αυτή η προσέγγιση αντιπροσωπεύει όχι μόνο τις δικές του αξίες, αλλά και των σκέιτερ παγκοσμίως.