Το Air VaporMax Plus "BE TRUE" συνδυάζει δύο εμβληματικά μοντέλα της Nike, τα Air Max Plus και Air VaporMax, για τον σκοπό της κοινότητας LGBTQ και για να τιμήσει τον εορτασμό του Pride. Διαθέτει τα πιο σημαντικά σύμβολα του κινήματος από πάνω μέχρι κάτω, όπως εξωτερική σόλα εμπνευσμένη από τη σημαία του ουράνιου τόξου, ροζ και λιλά αποχρώσεις, καθώς και το τριγωνικό έμβλημα. Το μήνυμα BETRUE ξεχωρίζει υπερήφανα στην επένδυση πάτου.