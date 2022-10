AIR MORE MONEY

ΝΕΑ ΑΞΙΑ

121,47 €

Το 1996 ήταν η χρονιά κυκλοφορίας του Air Money και του Air More Uptempo, που άλλαξαν για πάντα τους κανόνες στον κόσμο των sneaker με τα εξωπραγματικά τους σχέδια και την πρωτοποριακή χρήση των φυσαλίδων αέρα. 21 χρόνια αργότερα, αυτή η διαδρομή οδήγησε στον εντυπωσιακό συνδυασμό αυτών των δύο μοντέλων με τη δημιουργία του Air More Money. Διαθέτει μοντέρνο περίβλημα που μπορεί να αφαιρεθεί, ενώ το όνομα του μοντέλου αναγράφεται με μεγάλα, εντυπωσιακά γράμματα. Το σύμβολο του δολαρίου στολίζει το πίσω μέρος της φτέρνας, ενώ οι μονάδες αερόσολας σε όλο το μήκος του πέλματος εξασφαλίζουν μαλακή, άνετη κι ελαστική αίσθηση. Το Air More Money αποτελεί τη νέα αξία που θα μπορούσε να οδηγήσει στα όρια της απληστίας και θα αποκτήσει φανατικούς οπαδούς.