Το 1988 δημιουργήθηκε ένα από τα πιο διάσημα σλόγκαν. Αποτελώντας μια ωδή στην άσκηση και το θαρραλέο πνεύμα, έχει εμπνεύσει αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο να τρέχουν πιο γρήγορα, να πηδούν πιο ψηλά και να ξεπερνούν τα όριά τους, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν στον δρόμο τους.



Φέτος, αυτό το σλόγκαν κλείνει 30 χρόνια.



Με αυτήν την αφορμή, η ειδική έκδοση του Air Max 1 από τη συλλογή Just Do It επαναφέρει τη γραμματοσειρά και τη σχεδίαση που είχε το σλόγκαν στο αρχικό μοντέλο του 1988. Το παπούτσι συνοδεύεται από ένα μπρελόκ από καουτσούκ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια εμβληματική αφίσα που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.