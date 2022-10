Όπως και στις προηγούμενες συνεργασίες παπουτσιών μεταξύ της Nike και της LAIKA για τα "Coraline," "ParaNorman" και "The Boxtrolls", το Air Jordan XV περιορισμένης έκδοσης θα είναι διαθέσιμο μόνο μέσω ενός αποκλειστικού διαγωνισμού. Για το "Kubo and the Two Strings", αυτός ο διαγωνισμός θα έχει τη μορφή του BEAST BATTLE, ενός online παιχνιδιού δράσης στο KuboTheMovie.com, όπου οι οπαδοί θα έχουν τον ρόλο του Kubo και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για να νικήσουν τον θρυλικό Moon Beast. Μόνο οι 250 ικανότεροι παίκτες θα κερδίσουν ένα ζευγάρι παπούτσια περιορισμένης έκδοσης.